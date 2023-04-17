Göçmen flamingolar Tarihi Gelibolu Yarımadası'na geldi

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ÇANAKKALE (AA) - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ilk kez 2021 yılında görülen göçmen flamingolar, bu sene de bölgeye geldi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyük Anafarta köyü yakınındaki Suvla Gölü'ne gelen yüzlerce flamingo, pembe ve beyaz renkleriyle görsel şölen sunuyor. Göl üzerinde dolaşan flamingolar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, sosyal medya hesabından flamingoların görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, göl üzerinde sıralı şekilde hareket eden flamingo sürüsü yer alıyor.

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