Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın annesinin cenazesi Çanakkale'de defnedildi

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ÇANAKKALE (AA) - Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 98 yaşında vefat eden annesi Fatma Ceylan'ın cenazesi, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da hayatını kaybeden Ceylan için Yenice'ye bağlı Çakıroba köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Çakıroba Köyü Camisi'nde ikindi vakti gerçekleştirilen törende, Nuri Bilge Ceylan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Ceylan'ın cenazesi, yakınlarının yanı sıra Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan ve köylülerin katılımıyla kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

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