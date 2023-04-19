Çanakkale'de yön levhasının direğine çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinden gelen Mustafa Öztürk idaresindeki 34 GKB 577 plakalı otomobil, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda gişelerden ayrılıp Gelibolu yönüne devam ederken kontrolden çıktı.

Kavakköy beldesi mevkisinde yolun ikiye ayrıldığı noktadaki yön levhasının direğine çarpan araç, hurdaya döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Öztürk, Gelibolu ve Kavakköy belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde bulunan sürücünün eşi ve oğlunun ise öldüğü belirlendi. Anne ile çocuğunun cansız bedenleri, sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastane morguna gönderildi.

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