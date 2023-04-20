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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, demir bölgesine götürüldü

AA

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, demir bölgesine götürüldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Filipinler bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine çekildi.

İstanbul'dan Yunanistan'a giden 145 metre uzunluğundaki "GT Star" isimli tankerin makineleri, Gocuk Burnu önlerinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-13" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde, Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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