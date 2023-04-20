ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda ikinci derece sert buğdayın kilogramı ortalama 6 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (2. derece sert)
|Kg
|6,00
|HTS
|Saman
|Kg
|1,75
|HTS
|Mantar (kuzugöbeği)
|Kg
|40,00
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|65,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|89,23
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,50
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|18,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|14,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış