CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Çanakkale'de bayramlaşma programına katıldı:

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ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız günlerde mutlaka Cumhuriyet'imizi demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz." dedi.

Erkek, partisinin Çanakkale İl Başkanlığınca Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Muharrem Erkek, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaraları sarmaya devam edeceklerini söyledi.

Huzurlu, sağlık dolu, mutlu bayramlarda bir arada olmak istediklerini belirten Erkek, "Bunun için hep birlikte çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. 14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız günlerde mutlaka Cumhuriyet'imizi demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bayramlaşma programına, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Çanakkale İl Başkanı Güler Koçer, milletvekili adayları ve partililer katıldı.

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