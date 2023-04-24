Fransız Mezarlığı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla anma etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, törende yaptığı konuşmada, programa katılanlara teşekkür ederek, 1915 yılında yaşanan deniz ve kara muharebelerini hatırlattı.

O dönemi hatırlamak için bir arada olduklarını belirten Magro, "Bu topraklarda yaklaşık 1 milyon kişi savaşmıştır. Askerlerin yaklaşık yarısı hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Fransa, Çanakkale Muharebeleri için yaklaşık 80 bin asker göndermiş, bunların 27 bini hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Bugün savaşın cehennemine tanık olan tüm askerlerin nihayetinde mezarları olacak bu topraklarda kendilerini feda edenleri saygıyla anmak için bir araya geldik. Kendilerine şükranlarımızı ifade ediyor, geride bıraktıkları bu mirası taşıyan ailelerini de unutmuyoruz." diye konuştu.

Magro, Gelibolu Yarımadası'nın vadilerine ve tepelerine hakim olan huzurun, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tarihi mirasın korunması ve değerli kılınması için yürütülen muazzam çalışmanın bir sonucu olduğunu vurguladı.

Geçmişte kan ve gözyaşıyla yıkanan, bugün ise cesur askerlerin ebedi istirahatgahı olan bu topraklarda bir araya gelerek, gösterilen fedakarlıklara karşı duydukları minneti ifade ettiklerini dile getiren Magro, "Askerlerimize duyduğumuz minneti ifade etmenin en güzel yolu, Avrupa'da ve tüm dünyada kalıcı barış tesis etmek için güçlerimizi bir kez daha birleştirmek değil midir? Tüm bu düşüncelerle sizleri, burada yatan vatandaşlarımızı ve uyruğu ne olursa olsun 1915 yılında bulunduğumuz yarımadada savaşan herkesi anmaya davet ediyorum." dedi.

Daha sonra Büyükelçi Magro ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, anıta çelenk bıraktı. Misyon şefleri de temsil ettikleri ülkelere ait çelenkleri anıta koydu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Fransa Milli Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, anıttaki mezarlara karanfiller bırakılması ve ülke temsilcilerinin anı defterini imzalamasıyla sona erdi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile 25 ülkeden çok sayıda maslahatgüzar, büyükelçi, misyon başkan yardımcısı ile savunma ataşeleri katıldı.

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