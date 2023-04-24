Çanakkale açıklarında 137 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale açıklarında 137 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

AA

Çanakkale açıklarında 137 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 137 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ezine açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu balıkçı teknesinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Teknede, 81 Afganistan ve İran uyruklunun bulunduğu belirlendi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli "TCSG-913" ve "TCSG-16" ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, daha sonra Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekiplerce düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-28" botu tarafından tespit edilen lastik bot içinde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 Afganistan uyruklu kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 137 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde şehitler anıldı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde ...
İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda Çanakkale Kara ...
Fransız Mezarlığı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Fransız Mezarlığı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın ...
Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde şehitler anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde ...
Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın ...
Tarihi Gelibolu Yarımadası uluslararası törenlere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası uluslararası törenlere ...
"Büyük Zafer"in 108. yılında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçi yoğunluğu
YEREL HABERLER "Büyük Zafer"in 108. yılında Tarihi Gelibolu ...
Çanakkale Savaşları'nın izleri, yaşayan coğrafyada varlığını sürdürüyor
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları'nın izleri, yaşayan coğrafyada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.