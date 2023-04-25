Çanakkale'de destanlaşan 57. Alay, muharebelerin 108'inci yılında Conkbayırı'nda anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de destanlaşan 57. Alay, muharebelerin 108'inci yılında Conkbayırı'nda anıldı

AA

Çanakkale'de destanlaşan 57. Alay, muharebelerin 108'inci yılında Conkbayırı'nda anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'nci yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda "57. Alay Temsili Devir Teslim Töreni" yapıldı.

Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum." sözüyle canlarını ortaya koyan ve bu mücadelede çoğu şehit düşen kahramanlar, Conkbayırı'nda anıldı.

Conkbayırı Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Şehitler için dua edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanlığından Piyada Kurmay Yarbay Mustafa Fatih Karabulut, Türk tarihinin şeref sayfalarından birini oluşturan Çanakkale Zaferi'nin ışığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 57. Alay'ın kahraman Mehmetçiklerini, aziz şehitleri anmak, ayak izlerini takip etmek ve yaşadıklarını anlamak üzere manevi huzurlarında bulunduklarını söyledi.

Çanakkale Savaşları'nın kurtuluşa giden yolu açan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih sahnesine çıkaran kanla yazılmış bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Karabulut, şöyle konuştu:

"18 Mart 1915 günü tarihin o güne kadar gördüğü en büyük armadası ile boğazı geçemeyen İtilaf Devletleri, bu defa şanslarını karadan denemeye karar verecekti. Ancak kader karşılarına Yarbay Mustafa Kemal'i ve onun emrinde vatan ve millet sevgisiyle dolu Mehmetçik'i çıkaracaktı. Tam 8,5 ay boyunca göğüs göğüse devam eden muharebeler sonucunda Mehmetçik, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tarihin sayfalarına altın harflerle yazdıracak ve büyük bir zafer kazanacaktı. Bu zaferin kazanılmasında büyük askeri deha Yarbay Mustafa Kemal ve şanlı 57. Alay'ın canını feda eden kahraman Mehmetçiklerin çok büyük bir payı olacaktı."

- "Asla geri dönmeyi düşünmediler"

Kurmay Yarbay Karabulut, 108 yıl önce bugün Yarbay Mustafa Kemal'in bölgedeki birlikleri de emrine alarak 57. Alay ile kendisinden 6 kat daha büyük bir düşman gücüne karşı şimşek gibi taarruza geçtiğini dile getirdi.

Cüretkar ve başarılı taarruzlar sonucunda düşmanın ağır zayiat vererek geri çekilmek zorunda kaldığını hatırlatan Karabulut, "57. Alay'ın kahramanları, bir karış vatan toprağını düşmana çiğnetmemek uğruna kendilerini kurban etmişti. Alay'ın yaş ortalaması sadece 24'tü. Okullarını, nişanlılarını, eşlerini, çocuklarını, ana ve babalarını bırakarak cepheye koşan bu gençler, bir daha geri dönmediler. Çünkü asla geri dönmeyi düşünmediler." dedi.

Karabulut, 57. Alay Sancağı'na 30 Kasım 1915'te altın, gümüş imtiyaz ve harp madalyaları verildiğini, 25 Nisan 1916'da Alay'ın, verilen bu madalyaları resmigeçit töreniyle sancağına taktığını ifade etti.

Kahraman 57. Alay'ın her ferdinin bulundukları bölgede düşmana karşı koyarken şehadet şerbetini içtiğini ancak vatanını düşmana asla çiğnetmediğini vurgulayan Karabulut, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki dünyanın en temiz kalpli, en cesur, en iyi askeri olan Mehmetçik, dün olduğu gibi bugün de emanet edilen mukaddes vatan topraklarını aynı ruhla sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmek için canını seve seve vermeye hazır olacaktır. Çanakkale'de devleşen gönüllerimizde ebedileşen yüce kahramanlar, ruhlarınız şad olsun." diye konuştu.

Daha sonra 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı. Sancak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi temsilcisi gençler tarafından Ege Üniversitesi öğrencilerine teslim edildi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakam Vekili Davut Boztaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, gaziler, öğrenciler, "Anadolu Tigers" motosiklet grubu ve gençler katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ANZAKLAR, GELİBOLU YARIMADASI´NDA `ŞAFAK AYİNİ´ İLE ANILDI
YEREL HABERLER ANZAKLAR, GELİBOLU YARIMADASI´NDA `ŞAFAK AYİNİ´ İLE ...
Anzaklar, Gelibolu Yarımadası´nda `Şafak Ayini´ ile anıldı
YEREL HABERLER Anzaklar, Gelibolu Yarımadası´nda `Şafak Ayini´ ile ...
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı
YEREL HABERLER Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı
Çanakkale'de 81 kaçak göçmen yakalandı, 39 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 81 kaçak göçmen yakalandı, 39 kaçak ...
Çanakkale açıklarında 137 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 137 düzensiz göçmen karaya ...
Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde şehitler anıldı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde ...
İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda Çanakkale Kara ...
Fransız Mezarlığı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Fransız Mezarlığı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın ...
Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde şehitler anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde ...
Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın ...
Tarihi Gelibolu Yarımadası uluslararası törenlere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası uluslararası törenlere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.