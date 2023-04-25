GÜNCELLEME - Yeni Zelanda Savunma Bakanı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında güçlü ilişkiler olduğunu belirtti

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ÇANAKKALE (AA) - Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, iki ülke arasında iyi niyetli ve güçlü ilişkiler olduğunu söyledi.

Little, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh ve Avustralya'dan Teğmen Greg Bilton, Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda düzenlenen geleneksel Şafak Ayini'nde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle taziye dileklerini ileten Little, bu doğal afetin ardından Türk hükümetinin ve halkının kendilerini hoş karşılamalarının ve ağırlamalarının, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve iyi niyetin nişanesi olduğunu dile getirdi.

Avustralya Gazi İşleri Bakanı Keogh, burada bulunmanın bir ayrıcalık olduğuna değinerek, depremden etkilenen Türk vatandaşlarına taziye ve iyi dileklerini iletti.

Türkiye, Yeni Zelanda ve Avustralya'da Çanakkale'nin nesilden nesile aktarılan milli hikayelerin bir kısmını oluşturduğuna dikkati çeken Keogh, "Buraya savaşı yüceltmek için gelmedik. Saygımızı sunmak; savaşta hayatlarını, uzuvlarını, zihinlerini ve ruhlarını feda edenleri onurlandırmak için geldik.” ifadelerini kullandı.

Çanakkale'yi anma kapsamında yaptığı konuşmada Teğmen Bilton ise 108 yıl önce yaklaşık 80 bin askerin Çanakkale'ye geldiğini kaydederek, "Sekiz ay boyunca cesaret ve göreve adanmışlıkla savaş sürdü. 108 yıl önce burada savaşanlar, ne olduğunu hiç unutmadı. Biz de unutmamaya söz verdik." dedi.

- "Harika bir gündü"

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda düzenlenen geleneksel "Şafak Ayini"ne katılanlar, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz Ordusu mensubu Chris Cole, 40 yıl önce Yeni Zelanda'ya göç ettiğini ve Anzaklar ile ilgilendiğini anlattı.

Cole, Yeni Zelandalı ve Avustralyalı değil, bir İngiliz olarak Çanakkale'ye gelerek meselenin kökenini öğrenmeyi amaçladığını aktararak, "Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki dostluğu anlamam için bu harika bir gündü. Gördüğüm en güzel törenlerden biriydi." diye konuştu.

Törene katılan Max isimli Avustralyalı, doğduğundan bu yana Çanakkale'ye gelmek istediğini belirterek, çok özel bir günde hem kutlamak hem de yas tutmak için burada olduğunu söyledi.



Avustralyalı Andrew isimli ordusu mensubu da burada geçirdiği birkaç günde gördüğü dostluğu "harika" diye nitelendirdi.



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