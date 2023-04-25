Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde Lone Pine Anıtı’nda anma töreni düzenlendi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Tek Çam) Anıtı'nda tören yapıldı.

Etkinlik, Avustralya ve Yeni Zelandalı yetkililerin anıtı ve mezarları ziyaretiyle başladı.

Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, törende, ülkesinin takviminde Anzak Günü kadar önemli çok az gün olduğuna dikkati çekti.

Armitage, Gelibolu Yarımadası'nda 8 bin 700 Avustralyalının hayatını kaybettiğini belirterek, İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Hindistan ve Senegal gibi ülkelerin de çok kayıp yaşadığını kaydetti.

Yadımadada 140 bin İtilaf Devletleri askerinin mezarı olduğuna değinen Miles Armitage, bugün Çanakkale’de savaşan tüm askerleri onurlandırdıklarını dile getirdi.

Armitage, Türk yetkililerin zarafetle anma törenlerine ev sahipliği yaptığını aktararak, "6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan yıkıcı depremleri ve trajediyi biliyoruz. Türk yetkililere ve halkına, bu şok edici kayıp nedeniyle taziyelerimizi sunuyor ve bu üzücü olayın ardından dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi.

Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından ise Türkiye ve Avustralya'nın milli marşları okundu.

Törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile 25 ülkeden çok sayıda maslahatgüzar, büyükelçi, misyon başkan yardımcısı ile savunma ataşeleri katıldı.





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