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Gelibolu Yarımadası'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

AA

Gelibolu Yarımadası'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören yapıldı.

Katılımcılar, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin "Karanga" adı verilen ve "Hoş geldiniz" anlamına gelen seremonisiyle karşılandı. Ağıtla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, törende yaptığı konuşmada, tüm jenerasyonların zorluklar yaşadığını ancak Çanakkale'de savaşan Yeni Zelandalıların bu topraklarda tarihin sert bir yüzüyle karşılaştığını söyledi.

Little, uzun zamandır Çanakkale'ye gelmelerinin ve buraya bağlı olmalarının nedeninin, savaşın dramatik ve eşsiz doğası olduğunu ifade etti.

Zamanın geçmesinin, 1915'te burada savaşan ve hizmet edenleri anma sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını vurgulayan Little, "Bugünkü törenler aynı zamanda hepimizi savaşın insanlığa verdiği ve vermeye devam ettiği korkunç bedeller üzerine düşündürmeli." dedi.

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair de bu topraklar için savaşıldığını ve çok büyük kayıpların yaşandığını dile getirdi.

Ülkesi ile Türkiye'nin, tıpkı bu bölgede bulunan anıtlarındaki gibi yakınlığının olduğunu kaydeden Sinclair, "Burası Türk insanlarının cömertliğini gösteriyor. Yeni Zelandalıların Türk topraklarında kendi usullerince ölülerini anmalarını, onurlandırmalarına imkan sağlanıyor." diye konuştu.

Sinclair, Çanakkale Savaşları'nın, Yeni Zelanda'nın askeri tarihinde önemli bir yeri olduğuna değinerek, ulus hissinin sağlanmasında da önemli bir adımı temsil ettiğini belirtti.

Aynı şekilde Türk halkı için de yurtlarını savundukları için bu muharebelerin önemli bir olay ve ulus olma yolunda bir adım olduğunu anlatan Sinclair, cesur Türk birliklerinin savaşı kazanmasının da anıldığını sözlerine ekledi.

Savaşlarda hayatını kaybeden Yeni Zelandalı askerler için dua edilmesinin ardından kahramanlık şarkıları seslendirildi.

Ülke temsilcilerinin anıta çelenkler bırakması ve saygı duruşu ile devam eden törende, İstiklal Marşı ve Yeni Zelanda Milli Marşı çalındı. Anıta, Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş çelenk bıraktı.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Birliğince "Haka dansı" gösterisiyle sona eren anma etkinliğine, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Çanakkale Savaşları'nda yer alan diğer ülkelerin temsilcileri ve Anzak torunları katıldı.

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