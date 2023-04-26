Çan'da dolu etkili oldu

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde dolu etkili oldu.

Küçükpaşa köyünde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Kısa sürede bazı alanlar doluyla, beyaz örtüyle kaplandı.



Yağışa hazırlıksız yakalananlar kendilerini korumak için çaba harcadı.

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