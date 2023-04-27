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Çanakkale'de Kazdağları'nın biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik çalıştay düzenlendi

AA

Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içindeki Kazdağları'na, yönelik başlatılan projeyle, bölgenin ekosisteminin daha hassas korunması, biyolojik çeşitliliğinin envanterinin hazırlanması ve bu türlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanacağını bildirdi.

Çanakkale'de Kazdağları'nın biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik çalıştay düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içindeki Kazdağları'na, yönelik başlatılan projeyle, bölgenin ekosisteminin daha hassas korunması, biyolojik çeşitliliğinin envanterinin hazırlanması ve bu türlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanacağını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde desteklenen "Türkiye'nin Kazdağları Bölgesinde Biyoçeşitliliğin Korunması ve Orman Peyzajlarının Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi"nin eğitim çalıştayı, Çanakkale'de bir otelde başladı.

Ateş, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, 3 yıl süren hazırlık aşamasında saha envanterinin hazırlanması ve benzeri çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Bu çalıştayda son şeklini verip projenin uygulama aşamasına geçeceklerini belirten Ateş, "Bu projeyle Kazdağları'ndaki hassas ekosistemi korumak, gelecek kuşaklara aktarmak adına ormanlarımızın daha hassas korunması ve içerisindeki biyolojik çeşitliliğin envanterinin yapılmasını ve bu türlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacağız. Gerek insan gerek yangınlarla gerek diğer faaliyetler nedeniyle bozulan orman alanlarını da bu arada restore ederek, yenileyerek tekrar orman olarak devamını sağlamak için bu proje kapsamında işlerimizi yürüteceğiz." diye konuştu.

FAO Türkiye Temsilcisi Ayşegül Selışık da amaçlarının, Kazdağları biyoçeşitliliğinin korunması ve orman peyzaj alanlarının sürdürülebilir yönetiminin sağlanması olduğunu dile getirdi.

Özellikle Kazdağları'nın zenginliğinin orman ve biyoçeşitlilik anlamında korunması ve sürdürülmesini hedeflediklerini aktaran Selışık, "Bunu yaparken de kırsalda Kazdağları'nın etrafında yaşayan halkın hem geçim kaynaklarının güçlendirilmesi hem biyolojik çeşitliliğin korunması, orman alanlarının peyzajının sürdürülebilir kılınmasına katkı verecek şekilde bir anlayışa sahip olacak seviyeye getirilmesi ya da olan faaliyetlerin güçlendirilmesi ve bunu yaparken de yerel aktörlerle çalışmayı planladığımız bir proje." dedi.

Proje Teknik Lideri Ekrem Yazıcı ise projenin küresel çevre fonları tarafından desteklenen ve Kazdağları'ndaki orman biyoçeşitliliği ve diğer ekosistemlerdeki çeşitliliğin katılımcı ve entegre bir yaklaşımla korunmasını amaçladığına işaret etti.

Yazıcı, bir yandan mevcut korunan alanların daha etkin yönetilmesini amaçladıklarını, diğer yandan korunan alanlar dışında kalan ekosistemlerde biyoçeşitliliğin daha iyi entegre edilmesini ve bu alanlardan üretim yapılırken biyoçeşitliliği de koruyacak önlemlerin alınmasını hedeflediklerini bildirdi.

Çalıştaya, Doğa Koruma ve Tabiat Parkları Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, proje ortakları, GEF ve FAO temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

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