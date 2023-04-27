Çanakkale'de sahte içki üretiminde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, içeriğinde alkol bulunan ve sahte içki yapımında kullanılan 1633 litre kimyasal madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, 3 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda, birer litrelik yüzey temizleyici şişelerinde, içeriğinde alkol bulunan ve sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlenen 1633 litre kimyasal madde ile 11 şişe el yapımı malt aroma kiti bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler T.H.Ş. ve H.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

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