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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de eğitimleri tamamlanan 1251 acemi er yemin etti

AA

Çanakkale'de eğitimleri tamamlanan 1251 acemi er yemin etti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitimleri tamamlanan 1251 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

Merkezde eğitim alan 2003-1 tertip acemi erler için birlik sahasında eğitim alanında tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 1251 acemi er yemin etti.

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Ufuk Yetiş, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin, Anafartalar Zaferi'nin komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı, Çanakkale destanının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yazıldığı yer olduğunu söyledi.

Daha sonra Jandarma Marşı okundu, resmigeçit töreni düzenlendi, birliğe ilk katılan askerler ile eğitimlerde başarılı olanlara ödülleri verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı da gösteri yaptı.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat ile protokol üyeleri ve askerlerin yakınları katıldı.

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