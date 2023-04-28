Gökçeadalı balıkçı 2 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında merlin balığı avladı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan İlker Özdemir, 2 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında merlin balığı yakaladı.

Özdemir, kılıç balığı avlamak için 12 metrelik "Kızıl Elma" isimli teknesiyle denize açıldı.

Gökçeada'nın Kaleköy Limanı açıklarında mızrakla avlanırken bir balığı vuran İlker Özdemir, tekne personeliyle 40 dakika süren mücadelesi sonucu tekneye çıkardığı deniz canlısının merlin balığı olduğunu fark etti.



Özdemir, 2 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığındaki merlin balığını yakalama anını cep telefonuyla kaydetti.

İlker Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl nisan ve haziran aylarında mızrakla kılıç balığı avlamaya çıktığını söyledi.

Kılıç balığı avında dürbün kullandıklarını belirten Özdemir, "Bu hayvanlar denizlerde dünyanın en hızlı hayvanları. Güney Amerika sahillerinde yaşayan bir balık. Kuzey Ege'de ilk defa görüldüğünü düşünüyoruz. Biz de şaşkınız." dedi.





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