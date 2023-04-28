AK Parti'li Turan: "Türkiye'miz enerjide tam bağımsız olma yolunda adım atıyor"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Geçen hafta doğal gaz keşfi, bu hafta nükleer enerji. Bütünüyle doğal gazda, petrolde, dışarıya enerji olarak bağlı olan Türkiye'miz artık önemli adımlarla beraber, enerjide tam bağımsız olma yolunda adım atıyor." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de en büyük sağlık yatırımlarının AK Parti hükümetlerince gerçekleştirildiğini söyledi.

Bunun en yakın örneklerinden birinin Biga'da açılışını yaptıkları bu bina olduğunu belirten Turan, 2021'de temeli atılan ve 20 polikliniğe sahip merkezin hasta kabulüne başlayarak bölgeye önemli katkı sunacağını dile getirdi.

Türkiye'nin tarihten aldığı emanetle beraber ayağa kalkmaya devam ettiğini vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Her gün uluslararası projenin kıymetli bir adımının takibini beraber yapmaya çalışıyoruz. Dün Akkuyu'da nükleer enerjiye ilişkin çok kıymetli bir adım atıldı. Nükleer enerji var mı yok mu başka bir şey ancak bu tam bağımsız Türkiye için çok kıymetli bir adım. Daha geçen hafta doğal gaz keşfi, bu hafta nükleer enerji. Bütünüyle doğal gazda, petrolde, dışarıya enerji olarak bağlı olan Türkiye'miz artık önemli adımlarla beraber, enerjide tam bağımsız olma yolunda adım atıyor. Bir tesisle tüm Türkiye'nin yüzde 10 enerjisi oradan karşılanacak.

Dünyada 422 nükleer enerji santrali var. İnşaatı devam eden 57 santral var ama 'Türkiye yapmasın' deniliyor. 100 yıldan beri 'Yanlıştır bu, risk vardır' deniliyor. Dünyada 422 tane var, 57 inşaat var ama 'Türkiye'de olmaz.' Peki Avrupa Birliği'nin yüzde 25 enerjisi nükleerden karşılanıyor. Avrupa Birliği nükleeri yeşil enerji ilan etti. Avrupa'ya zararı yok, 400'den fazla tesise zararı yok. Türkiye adım attığında 'Aman ha yapma.' Türkiye artık bunları geride bıraktı. Doğal gazda da elektrikte de nükleerde de her alanda iddiasını ortaya koyacak tam bağımsız Türkiye için bir adım daha atacağız. Büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'mizi, Biga'mızı kalkındırmaya devam edeceğiz."

Bülent Turan, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandık başına gideceğini hatırlattı.

Seçimlerin önemine işaret eden Turan, "Yarışı yapalım, halkımız karar versin. Yarışı yapalım, milletimiz raconu kessin. Zaten millet irfan sahibidir, izan sahibidir, en iyi kararını verecektir. O yüzden kavga ederek, tartışarak değil seçim günü de sandığa saygı duyarak çıkan tabloya hep beraber omuz vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, milletvekili adayları ve sağlık çalışanları katıldı.

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