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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılış ve temel atma törenlerine katıldı

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılış ve temel atma törenlerine katıldı

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde düzenlenen açılış ve temel atma törenlerine katıldı.

Turan ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi kampüsünde yapımına başlanan diyaliz merkezinin temel atma törenine geçti. Burada hastane personeli tarafından karşılanan Bülent Turan, yapım ekibince merkez hakkında bilgi aldı.

Sağlık alanında yapılan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Turan, eski yıllarda hastaların her branş için farklı hastanelere gitmek zorunda kaldığını, şu anda Çanakkale'de 10 devlet hastanesi ve bir üniversite hastanesi bulunduğunu söyledi.

Şimdi hastanelerde diyaliz merkezlerinin de bulunduğu bir dönemin yaşandığına işaret eden Bülent Turan, "Diyaliz hastalarımız haftada en az bir iki kez diyalize giriyorlar. Bu çok zorlu bir süreç. Bu süreçte yolda zaman geçirmesinler diye Ayvacık'ta da diyaliz merkezimizin temelini atıyoruz." dedi.

Çanakkale'de 2002 yılında toplam 3 ambulans bulunduğunu hatırlatan Turan, şöyle dedi:

"Çanakkale'de ikisi ada olan 12 ilçe var. Toplam 500 köy var. Yıl 2002 toplam ambulans sayımız 3. Şu an hamdolsun 60 ambulansımız var. Hava ambulansı ayrı, deniz ambulansı ayrı, kara ambulansı ayrı, dağda karda gidebilen paletli ambulansı da ayrı olmak üzere. Ben çok bilmiyorum ama büyüklerimiz söylüyor, 3 ambulans vardı ama onu da çağırdığımızda benzini mazotu sen koy diyorlarmış. SSK'lı mısın? Bağkur'lu musun? ona göre gelsin diyorlarmış. Fakat şimdi ambulans arandığında hangi kurumdansın? zengin misin, fakir misin, köyden misin, kentten misin hiçbir soru sormadan en yakın ambulans gelmeye çalışıyor. Bu çok kıymetli bir çalışma. Çanakkale'de ayrıca 30 acil sağlık merkezimiz var. Bunlar adeta hastane gibi çalışan yerler."

Konuşmaların ardından dua edilip diyaliz merkezinin temeli atıldı.

Daha sonra Ezine ilçesinde yapımı tamamlanarak müzeye dönüştürülen, Çanakkale Savaşları'nda büyük yararlılıklar gösteren ve yaralanmasının ardından tedavisi sırasında şehit olan Ezineli Yahya Çavuş Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Turan, törende yaptığı konuşmada, Yahya Çavuş'un, savaş sırasında İngiliz kuvvetlerini komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durduran ve işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek çıkarmanın başarısız olmasını sağladığını söyledi.

Ezine'nin de tarihi hatıralarıyla çok kıymetli bir ilçe olduğunu vurgulayan Bülent Turan, Yahya Çavuş'un doğduğu evin müze haline getirildiğini belirtti.

Turan, Yahya Çavuş'un da Çanakkale'nin kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş ve Seyit Onbaşı gibi benzer kahramanlardan biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yahya Çavuş bu evde doğmuş, büyümüş. Buradan hamile eşini evine bırakarak cepheye gitmiş bir insan. Seyit Onbaşı gibi benzer kahramanlıklardaki isimler gibi Bigalı Mehmet Çavuş gibi çok özel kahramanlıkları olmuş bir isim. Biz bu güzel köyde olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Tarihe vefa, ecdada vefa, bizim imanımızın da gereği. Eğer bir vefa göstermezsek kimseden refah hakkımız olmaz. Çok kıymetli bir iş yapıldı. Biz Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'te doğduğunu öğrenince tarihi belgelerini ortaya çıkarınca bütün imkanlarını zorlayarak Bayramiçli Akif'in evini bularak aslında ortada hiç kalmamış eseri, sıfırdan aslına uygun müze yaptık. On binlerce kişi Bayramiç'e ziyarete gidiyor. Hem tarihi dokusu, hem turizme katkısı oluyor. Aynı çalışmayı buradan yaptık. Valimizle, Kaymakamımızla, Ezine Belediye Başkanımızla dedik ki biz bu köyün
kendisini, tarihi havasını seviyoruz. Mirasçıları bulalım, burayı kamulaştıralım ve evi aslına uygun yapalım dedik. Tüm ilgilerimiz omuz verdiler. Sponsorlarımızın da desteğiyle evimizi tamamladı. Hem tarihe karşı borcumuzu hem Çanakkale Savaşlarının kahramanlarına hem de köye karşı borcumuzdu bu."

Açılış törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ve AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile vatandaşlar katıldı.

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