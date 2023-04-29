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Bursalı Çanakkale şehitleri Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde anıldı

AA

Bursalı Çanakkale şehitleri Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nın Bursalı şehitleri anısına zaferin 108'inci yılı dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Garnizon Komutanlığının işbirliğiyle zaferin 100'üncü yılında ecdada yakışır hale getirilen şehitlikte bu yıl da tören gerçekleştirildi.

Kireçtepe Şehitliği’ndeki anma törenlerinde kahraman ecdadına vefa borcunu ödeyen Bursalılar, bu yıl 30 otobüsle çıkarma yaptı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı törende Bursa Erkek Lisesi öğrencileri 15’liler, saygı alayı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'nın Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran zafer destanı olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını belirten Yıldız, şunları dile getirdi:

"Gerçekten tarihini, geleneğini, göreneğini unutan milletlerin coğrafyasını bugün başkaları çiziyor. Cenab-ı Allah bu milletin coğrafyasını belirlemeyi kimseye nasip etmesin. Çanakkale Savaşı tarihimizin en şerefli sayfalarını dolduran bir zafer destanıdır. Bu savaş sadece bizim tarihimizi değil dünya tarihini de yeniden yazan savaşlardan biridir. Yakın tarihimizde yazılan bu destan, ecdadımızın aziz hatırasını hatırlatacak, milli birlik ve beraberliğimizi daima canlı tutacak izler bırakmıştır. Dedelerimiz Seddülbahir’de, Arıburnu’nda, Anafartalar’da, Kireçtepe'de ve daha birçok cephede Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Bu muharebede savunma hattımızı güçlendiren birliklerden biri de Bursa Seyyar Jandarma Taburu’dur. Savaşın kaderini değiştiren stratejik savunmalar yaptılar. Cepheden cepheye koşarak özel görev taburu olarak yer adılar. Ağır kayıplar vermelerine rağmen tarihe altın harflerle adını yazdırdılar. Ruhları şad olsun."

- "Vatan toprakları, kahraman Türk jandarmasının en kutsal emaneti olarak korunacaktır"

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Fırat Eker de Çanakkale Zaferi’nin Türk ve dünya tarihinin seyrini değiştiren, Türk istiklal mücadelesine zemin hazırlayan, cesaret ve kahramanlık örneği Türk destanı olduğunu vurguladı.

Bu zaferin Türk’ün vatan toprağına el uzatılamayacağının ve Türk'ün esir edilemeyeceğinin tüm dünyaya ispatı olduğunu kaydeden Eker, şöyle konuştu:

"Bu zaferin kazanılmasında büyük rol oynayan Bursa Seyyar Jandarma Taburu da Tabur Komutanı Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey komutasında, 979 yiğit vatan evladıyla teşkil edilmiş ve Çanakkale Cephesi'ne sevk edilmiştir. Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu'yla birlikte sayıları 27 bini bulan, dönemin en güçlü silahlarıyla tesis edilmiş düşman kuvvetlerine karşı amansızca mücadele ederek düşmana geçit vermemiştir. Ruhları şad olsun. Huzurunda bulunduğumuz kahraman şehitlerimiz ve aziz milletimiz emin olsun ki atalarımızın kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kahraman Türk jandarmasının en kutsal emaneti olarak korunacaktır."

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de Çanakkale ruhunun sonsuza kadar yaşatılacağını belirterek, "Bugün bir devrin battığı ama vatan kalbinin attığı topraklardayız. Bize düşen o Çanakkale ruhunu sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu vesileyle bu programı yapan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından törene katılanlar, şehitliği ziyaret ederek dua okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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