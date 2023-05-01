Azerbaycan'dan gelen kafile tarihi yarımadayı ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Azerbaycan askerinin anısını yaşatmak için Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılan Azerbaycan Anıtına ziyaretler başladı.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın 15.nolu meslek komitesinin girişimi, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin destekleriyle yaklaşık 300 kişilik kafile Çanakkale’ye geldi.

İlk olarak Azerbaycan Anıtı'nı gelen kafile daha sonra Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan diğer şehitlikleri de ziyaret etti.

Organizasyon sorumlusu turizmci Onur Sabırlıoğlu, gazetecilere, Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Azerbaycanlı askerleri rahmetle andıklarını söyledi.

Çanakkale'nin bugünkü özgürlüğünde Azerbaycanlı şehitlerin büyük payı olduğunu vurgulayan Sabıroğlu, "Bizler istiyoruz ki bütün Azerbaycanlılar Çanakkale’ye gelsin, ziyaret etsin. Buraya yıllardır, Avustralyalılar geliyor, İngilizler geliyor, Azerbaycanlıları ne yazık ki göremedik ama başlattığımız bu kampanya bu mücadele karşılığını buluyor. Ben buradan bütün Azerbaycan halkına da sesleniyorum gelsinler burayı ziyaret etsinler tek millet iki devler kavramının vücut bulduğu yerde, bir ulus devletinin yaratıldığı Çanakkale’de her şeyi görsünler. Bir millet nasıl doğar, bir ulus nasıl mücadele eder burayı görsünler." dedi.

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma derneği Başkanı Şentürk Hoşgül ise, "Biz burada olmaktan gayet memnunuz. Umut ediyoruz ki belirlenen bir takvimde belirlenen bir tarihte bu işi gelenekselleştireceğiz. Azerbaycanlı soydaşlarımızla Çanakkale’de hep bir araya gelerek şehitlerimizi yad edeceğiz. Tekrardan aziz şühedanın ruhları şad olsun diyoruz. Rahmet ve minnetle onları yad ediyoruz." diye konuştu.

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