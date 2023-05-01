Azerbaycan'dan gelen kafile tarihi yarımadayı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan'dan gelen kafile tarihi yarımadayı ziyaret etti

AA

Azerbaycan'dan gelen kafile tarihi yarımadayı ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Azerbaycan askerinin anısını yaşatmak için Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılan Azerbaycan Anıtına ziyaretler başladı.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın 15.nolu meslek komitesinin girişimi, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin destekleriyle yaklaşık 300 kişilik kafile Çanakkale’ye geldi.

İlk olarak Azerbaycan Anıtı'nı gelen kafile daha sonra Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan diğer şehitlikleri de ziyaret etti.

Organizasyon sorumlusu turizmci Onur Sabırlıoğlu, gazetecilere, Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Azerbaycanlı askerleri rahmetle andıklarını söyledi.

Çanakkale'nin bugünkü özgürlüğünde Azerbaycanlı şehitlerin büyük payı olduğunu vurgulayan Sabıroğlu, "Bizler istiyoruz ki bütün Azerbaycanlılar Çanakkale’ye gelsin, ziyaret etsin. Buraya yıllardır, Avustralyalılar geliyor, İngilizler geliyor, Azerbaycanlıları ne yazık ki göremedik ama başlattığımız bu kampanya bu mücadele karşılığını buluyor. Ben buradan bütün Azerbaycan halkına da sesleniyorum gelsinler burayı ziyaret etsinler tek millet iki devler kavramının vücut bulduğu yerde, bir ulus devletinin yaratıldığı Çanakkale’de her şeyi görsünler. Bir millet nasıl doğar, bir ulus nasıl mücadele eder burayı görsünler." dedi.

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma derneği Başkanı Şentürk Hoşgül ise, "Biz burada olmaktan gayet memnunuz. Umut ediyoruz ki belirlenen bir takvimde belirlenen bir tarihte bu işi gelenekselleştireceğiz. Azerbaycanlı soydaşlarımızla Çanakkale’de hep bir araya gelerek şehitlerimizi yad edeceğiz. Tekrardan aziz şühedanın ruhları şad olsun diyoruz. Rahmet ve minnetle onları yad ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de çekiciye çarpan otomobildeki bir kişi öldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de çekiciye çarpan otomobildeki bir kişi ...
AK Parti'li Turan: Tarihe ve ecdada vefa, bizim imanımızın da gereği
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: Tarihe ve ecdada vefa, bizim ...
Bursalı Çanakkale şehitleri Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde anıldı
YEREL HABERLER Bursalı Çanakkale şehitleri Kireçtepe Jandarma ...
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılış ve temel atma törenlerine katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılış ...
AK Parti'li Turan: YSK'ya laf atmanın hiç kimseye faydası yok
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: YSK'ya laf atmanın hiç kimseye ...
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili sözlerine tepki:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.