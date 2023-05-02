TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İstanbul Tuzla'daki yakıt ikmali sonrası Marmara Denizi'ne açılan ve Gelibolu yönünden Boğaz'a giren milli gemi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçip Çanakkale'ye doğru seyrini sürdürdü. Dev gemiyi, Lapseki ilçesi sahilinde vatandaşlar sahilden izledi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere, TCG Anadolu'nun geçişini gururla izlediklerini söyledi.

Yerli uçakların, otomobilin, SİHA'ların da gurur verici olduğunu belirten Yılmaz, "TCG Anadolu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçiyor, bizler de buna şahitlik ediyoruz. Eski bir deniz kuvvetleri personeli olarak çok heyecanlandım. O dönemlerde Türkiye'nin en büyükleri denilen gemilerinde çalıştım ama bugün TCG Anadolu gemisini gördüğümde bir başka heyecanlandım. Allah milletimizin yolunu açık etsin." diye konuştu.

Köprü geçişinden yaklaşık 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaşan TCG Anadolu'yu sahildeki vatandaşlar selamladı.

Milli gemi, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı selamlayıp Hisarlık Tepe'de bulunan 42 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi'ne doğru yol aldı. Seddülbahir sahilinden Boğaz çıkışına ilerleyen TCG Anadolu, İzmir'e seyrini sürdürdü.

- TCG Anadolu

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TCG Anadolu, Çanakkale Köprüsü'nün altından geçti (2)
YEREL HABERLER TCG Anadolu, Çanakkale Köprüsü'nün altından geçti (2)
TCG Anadolu, Çanakkale Köprüsü'nün altından geçti
YEREL HABERLER TCG Anadolu, Çanakkale Köprüsü'nün altından geçti
Piyasa değeri 2 milyon TL olan 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasa değeri 2 milyon TL olan 1,5 ton kum midyesi ...
Çanakkale'de yasak bölgede kum midyesi avlayan 7 kişiye para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de yasak bölgede kum midyesi avlayan 7 ...
Çanakkale Boğazı'nda zehirli tehlike; pusula denizanası
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda zehirli tehlike; pusula ...
Gültekin Uysal: Ülkenin bu kadar kötülüğü hak etmediğini biliyoruz
YEREL HABERLER Gültekin Uysal: Ülkenin bu kadar kötülüğü hak ...
DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Çanakkale il başkanlığını ziyaret etti:
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Çanakkale il ...
Azerbaycan'dan gelen kafile tarihi yarımadayı ziyaret etti
YEREL HABERLER Azerbaycan'dan gelen kafile tarihi yarımadayı ziyaret ...
Çanakkale'de çekiciye çarpan otomobildeki bir kişi öldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de çekiciye çarpan otomobildeki bir kişi ...
AK Parti'li Turan: Tarihe ve ecdada vefa, bizim imanımızın da gereği
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: Tarihe ve ecdada vefa, bizim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.