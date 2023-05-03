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Çanakkale'de sakız baklası ve Eceabat susamı için coğrafi işaret süreci başladı

AA

Çanakkale'de sakız baklası ve Eceabat susamı için coğrafi işaret süreci başladı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kentin unutulmaya yüz tutmuş tarımsal ürünleri arasında yer alan sakız baklası ve Eceabat susamıyla ilgili Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurular yapılarak coğrafi işaret sürecinin başladığını söyledi.

Gökhan, kentteki bir otelde düzenlenen, "Coğrafi İşaret ve Markalaşma Projesi kapsamında, Çanakkale Sakız Baklası ve Eceabat Susamı" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Çanakkale Belediyesi olarak kentin tarımsal ürünlerinin devamlılığını sağlamak ve gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla Yerel Kalkınma Birimi'nin kurulduğunu aktardı. Tohum takas şenlikleri gibi etkinliklerin yapıldığını belirten Gökhan, burada yaptıkları çalışmalarda kentte kırsal kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladıklarını ifade etti.

Çanakkale'nin ticari ve ekonomik kalkınmasında kırsalın çok büyük katkısının olduğunu bildiklerini dile getiren Başkan Gökhan şunları ifade etti:

"Çanakkale'nin ticareti hatta sanayisi kırsalın desteğiyle sağlanıyor. Eğer kırsal bu konuda yeterli gelire sahip ise bunun sonuçları tabiatıyla da bu kente yansıyor. Bu kentteki diğer sektörlere ve esnafa yansıyor. Onun için kırsalın kalkınması çok önemli. Onun için bizim yöremize ait ancak bugün itibariyle yavaş yavaş bitme noktasında olan iki ürünümüzü acaba nasıl canlandırabilir diye düşündük. Nasıl üretimlerini arttırabiliriz ve nasıl markalaştırabilirizi düşündük. Bu konuda hem üniversitemiz hem de odalarımız ve borsalarımız ile işbirliği içinde bu çalışmayı sürdürüyoruz. Bakla bizim Çanakkale'de geçmişte çok önemli bir ihracat ürünümüzdü. Onlarca gemi burada iskeleden baklayı alıp ihracat için götürüyordu. Önce bizim baklamız ön plandaydı. Sonra Balıkesir baklası çok tercih edildi. Bizde Bayramiç bölgesinde de susam vardır ama Eceabat susamı yapısı itibariyle daha farklıdır. Altın sarısı bir rengi vardır. Bence de dünyanın en iyi susamıdır. Tüm bunlar yavaş yavaş tarıma verilen önemin azalmasıyla birlikte yok olma noktasına geldi."

Gökhan, Çanakkale'de 11 ürünün coğrafi işarete sahip olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu bölgemiz için bir tesadüf olamaz. Onun için biz Çanakkale Belediyesi öncülüğünde şu anda kaybolmaya yüz tutmuş Eceabat susamıyla Çanakkale sakız baklasına yeniden coğrafi işaret almak suretiyle meşhur etmek ve üretmeye teşvik etmek için çaba gösteriyoruz. Bu konuda Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurular yapıldı. Bizim bu projedeki amacımız kırsalın kalkınmasına destek olmaktır."

Konuşmaların ardından proje hakkında sunum yapıldı.

Toplantıya Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ile proje ortakları katıldı.

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