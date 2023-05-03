Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yumurtanın adedi ortalama 2,17 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Yumurta Adet 2,17 HTS Elma Kg 4,06 HTS Mısır (yanık) Kg 1,20 MTS Sarımsak Kg 8,00 MTS Marul Kg 5,00 MTS Lahana Kg 7,00 MTS Ayva Kg 5,10 MTS Pırasa Kg 8,00 MTS Karnabahar Kg 8,00 MTS İnek sütü Litre 11,00 MTS Koyun sütü Litre 19,05 MTS Keçi sütü Litre 12,70 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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