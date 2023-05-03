Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yumurtanın adedi ortalama 2,17 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Yumurta
|Adet
|2,17
|HTS
|Elma
|Kg
|4,06
|HTS
|Mısır (yanık)
|Kg
|1,20
|MTS
|Sarımsak
|Kg
|8,00
|MTS
|Marul
|Kg
|5,00
|MTS
|Lahana
|Kg
|7,00
|MTS
|Ayva
|Kg
|5,10
|MTS
|Pırasa
|Kg
|8,00
|MTS
|Karnabahar
|Kg
|8,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,00
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|19,05
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|12,70
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış