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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı Müstecip Onbaşı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda anıldı

AA

Bursalı Müstecip Onbaşı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda yaptığı top atışıyla Fransızlara ait "Turkuaz" denizaltısının teslim alınmasını sağlayan Müstecip Onbaşı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen törenle anıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Orhaniye Mahallesi'nde 1891 yılında dünyaya gelen ve Çanakkale'de topçu olarak görev yapan Müstecip Onbaşı, 30 Ekim 1915'te Gelibolu Yarımadası'ndaki Akbaş mevkisinden yaptığı top atışıyla "Turkuaz" denizaltısının teslim alınmasını sağladı.

Çanakkale'ye Bursa'dan gelen yüzlerce kişi, Müstecip Onbaşı'ya dua edip, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyarete, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ile AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu da katıldı.

Çanakkale Muharebeleri'nde cepheye giden öğrenciler nedeniyle o yıl mezun veremeyen tarihi Bursa Erkek Lisesi ve Kültür Akademisi işbirliğinde oluşturulan Saygı Alayı'nda da duygulu anlar yaşandı.

Fethi Yıldız, törende yaptığı konuşmada, "Çanakkale Muharebeleri'nin en yoğun yaşandığı günlerde 29 Ekim'i 30 Ekim 1915 sabahına bağlayan gecede, yakınında bulunduğumuz Akbaş Limanı önlerinde seyir halinde olan Fransız Turkuaz denizaltısını top atışıyla vurarak içindeki 28 subay ve askerini tek başına esir alan, kahraman Mehmetçiğimiz Müstecip Kılıçarslan yani Müstecip Onbaşı'dır." ifadesini kullandı.

Faruk Anbarcıoğlu ise Bursalı kahramanın torunları olarak, uygun görülmesi halinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana yolları üzerindeki tünellerden birine Müstecip Onbaşı'nın adının verilmesini, bu bölgeye kitabesinin de yapılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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