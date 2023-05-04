Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında ithal arpanın kilogramı ortalama 5,26 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (ithal) Kg 5,26 HTS Buğday (sert) Kg 6,55 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 91,97 HTS Akivades Kg 90,00 MTS Kum şırlanı Kg 60,00 MTS Kuru incir Kg 20,00 MTS Vişne Kg 20,00 MTS Bal kabağı Kg 15,00 MTS Ayva Kg 2,00 MTS Çilek Kg 20,00 MTS İnek sütü Litre 12,50 MTS Beyaz peynir Kg 45,20 İHR Otlu peynir Kg 160,00 İHR

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

İHR: İhracat

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