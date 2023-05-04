Lapseki'de tarla günü etkinliği düzenlendi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kocaveli köyünde Bahri Kaya'ya elma bahçesinde düzenlenen etkinliğe Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ile muhtarlar katıldı.

Kaçan, burada yaptığı konuşmada, gerek bitkisel üretimde gerek su ürünlerinde gerekse hayvansal ve gıda alanında üreticilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Karadağ ise Çanakkale'nin bitkisel ve hayvansal üretimin yarı sıra su ürünleri üretiminde de potansiyeli yüksek bir il olduğunu ifade etti.

Çanakkale'nin toprak varlığı bakımından ülkede 36. sırada olduğunu belirten Karadağ, "Üretim miktarına baktığımızda 18. sırada olduğunu görüyoruz. Bu da kaliteli ve yüksek verim elde ediyoruz anlamına gelir. Son zamanlarda özellikle meyvede çiftçilerimiz bilinçlendi. Bilimsel teknikleri araştırarak destek alarak kendi bahçelerinde uygulamaya başladılar. İnşallah bu uygulamaları daha çok göreceğiz. Elma ve şeftali üretiminde, nektarın üretiminde Türkiye’de söz sahibiyiz. Şeftali ile nektarın Türkiye'de birinci sıradayız. Üretim miktarı bakımından ve aynı zamanda kalite olarak çok iyi durumdayız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Yılmaz'ın da katılımcılara hitap ettiği etkinlik, tanıtım faaliyetleriyle devam etti.

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