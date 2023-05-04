Çanakkale'de 94 bin 400 makaron ele geçirildi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 94 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezindeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 35 bini doldurulmuş 94 bin 400 makaron ile 21 kilogram bandrollü tütün, sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü ve çok sayıda bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler R.Ö, M.K, A.B ve Z.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.