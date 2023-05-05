Biga'da ceviz ve badem festivali düzenlendi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi ve Ziraat Odası tarafından ceviz ve badem festivali düzenlendi.

Kapalı Pazar Yeri'ndeki etkinliğe Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Tevfik Başarır, Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, üreticiler ve firma sahipleri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, törende yaptığı konuşmada, ceviz ve bademin insan sağlığına faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyledi.

Çanakkale'de 800 bin ceviz ağacı bulunduğunu belirten Karadağ, şöyle devam etti:



"Geçen yıl bu ağaçlardan 14 bin ton civarında ürün elde ettik. Ülkemizin ağaç başına ceviz ortalaması 22 kilogram iken ilimizde bu ortalama 30 kilogram civarındadır. Türkiye'de üretilen cevizin yüzde 4,2'sini Çanakkale olarak üretiyoruz ve 5'nci sıradayız. Bademde de ilimizde 410 bin ağacın olduğu tespit ettik. Bunların içinde 288 bini verime yatmış durumda. Geçen yıl 8 bin tona yakın üretim elde ettik. Yüzde 4,1 üretim oranı ile Türkiye'de 6'ncı sıradayız. Verimimiz ise Türkiye ortalamasının iki katı. Ağaç başı 27 kilogram verim elde ederken, Türkiye ortalaması yüzde 14. Geçen yıl ceviz bademden elde ettiğimiz üretim değeri ise 700 milyon lira olarak hesaplandı."

Konuşmaların ardından stantlar gezildi.

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