Çanakkale'de vatandaşlara 10 bin 500 fide dağıtıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesi tarafından vatandaşlara 10 bin 500 adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında yerel tohumlardan üretilen domates, biber ve patlıcan fidelerinin dağıtımı için Barbaros Parkı'nda tören düzenlendi.

Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay ve Barbaros Mahallesi Muhtarı Şaban Şahin'in de katıldığı törende 10 bin 500 adet domates, biber ve patlıcan fidesinin dağıtımı gerçekleştirildi.



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