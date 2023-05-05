Çanakkale Ticaret Borsası

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,80 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 5,80 HTS Arpa (ithal) Kg 5,26 HTS Buğday (sert) Kg 6,40 HTS Buğday (aşurelik) Kg 14,75 HTS Pirinç (luna) Kg 20,93 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 24,27 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 71,57 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 80,00 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 80,00 MTS İnek sütü Litre 11,06 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış



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