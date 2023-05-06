Gelibolu sahilinde geleneksel Hıdırellez kutlaması yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Anadolu'da baharın habercisi kabul edilen Hıdırellez, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Geleneksel kutlama kapsamında gün doğumunda ilçe sahilindeki Hamzakoy ve Feneraltı mevkilerinde toplanan çok sayıda kişi, kumsala ev, araç, evlilik ve çocuk gibi dileklerini simgeleyen şekiller çizdi. Bazı kişiler dileklerini taşları yan yana dizerek ifade etti.

Denizden bir gün önce su alanlar, bereket ve ferahlık vermesi inancıyla evlerine serperek topladıkları çiçekleri de kapılarına astı. Ayrıca yine bir gün önce topladıkları taşları denize atanlar dua ederek geleneklerini gerçekleştirdi. Vatandaşlar, istekleri için ateş yakıp üzerinden atladı.

Sahile gelenlerden Zehra Gürel, gazetecilere, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez'i kutladıklarını söyledi.

Hızır Kayası olarak adlandırdıkları bölgede toplandıklarını belirten Gürel, "Güzel dileklerimiz var yine herkes gibi. Arkadaşlarla geldik. Dileklerimizin resmini çizmeye çalıştık. Denize taş attık dilek dileyerek. Herkesin dilekleri kabul olsun, Allah herkese isteklerini versin inşallah." dedi.

Nüzhet Yıldır Kılınç da sahile kuklası "Masal" ile geldiğini ifade ederek, "Dilek dileyip sonra denize dileğimi bırakacağım. Çünkü Hıdırellez çok güzel bir gün. Annem bana anlatmıştı. Ben de dileklerimi diledim. Hepimizin dilekleri kabul olsun." diye konuştu.

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