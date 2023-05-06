Lapseki'de otizmli öğrencinin resimleri okulunda sergileniyor

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Plevne Ortaokulunda öğrenim gören hafif otizmli Ömer Seha Akdemir'in eserlerinden oluşan bireysel resim sergisi açıldı.

Okul müdürü Necdet Adalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin resim yeteneğini keşfetmelerinin ardından onu bu yöne yönlendirdiklerini söyledi.

Ömer Seha'nın hazırladığı resimlerden okulun giriş koridoruna bir sergi açtıklarını belirten Adalı, "Okulumuz öğrencileri okula geldiklerinde bu resimleri geziyor hatta bir başka okuldan bile resimleri görmeye gelen öğrenciler var. Ayrıca dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Bu resim sergisini geziyorlar. Biz bu şekilde farkındalık oluşturmak istedik. Hem öğrencimiz hem de ailesi çok mutlu oldu." dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Zerrin Kökçüler de öğrencisinin çok başarılı resimler yaptığını anlattı.

Ömer Seha'nın zekasının çok yüksek olduğunu dile getiren Kökçüler, "Ömer Seha bir yıl zarfında 80 kadar resim çizdi. Otizmli bir öğrenci için az sayı sayılmaz. Bu tür öğrencilerle yok katetmek kolay değil ama azimle çalışıyor ve en önemlisi de bize destek oluyor. Çok güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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