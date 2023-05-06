Çan'da Hıdırellez hayrı düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde geleneksel Hıdırellez hayrı etkinliği yapıldı.
Halilağa köyünde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 4 bin kişi katıldı.
Köy camisinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından katılımcılara etli pilav ve ayran ikram edildi.
Halilağa Köyü Muhtarı Necdet Alkan, katılanlara teşekkür etti.
Etkinliğe, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, AK Parti Çanakkale milletvekili adayı Ayhan Gider, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile Halilağa ve çevre köylerden çok sayıda kişi katıldı.