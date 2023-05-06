AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de seçim bürosu açılışında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de seçim bürosu açılışında konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de seçim bürosu açılışında konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Van mitingi tam da bizim Cumhur İttifakı'mıza niçin 'evet' diyeceğimizin fotoğrafıdır. Van mitingi tam da Çanakkale'nin niçin Tayyip Erdoğan'a 'evet' diyeceğinin fotoğrafıdır. Üzülerek gördük, takip ettik. Van'da zafer işareti yapanlar Yozgat'ta, Kayseri'de bozkurt işareti yaptı ama bunların bu samimiyetine inanmadık, inanmayacağız." dedi.

Çanakkale'de partisinin İsmetpaşa ve Cevatpaşa mahallelerindeki seçim ofisinin açılışına katılan Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin iki gün önce Van mitinginin gerçekleştiğini hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Çanakkale'den, şehitler diyarından üzülerek söylüyorum ki bir Türk genci olarak, bu ülkenin bir evladı olarak üzüldüm, mahcup oldum. Birçok insan ‘Selo’ya özgürlük’ diye bağırdı. Birçok insan ‘Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan’ dedi. Bu ülkenin birliğini beraberliğini temsil edecek olan, cumhurbaşkanı adayı olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu ağzını açıp ‘Haddinizi bilin’ diyemedi, 'durun' diyemedi. ‘Siz mahkeme misiniz, terörist misiniz, neyin karşılığı olarak ona özgürlük, buna ifade özgürlüğü değil de mahkemeden çıkmak diyorsunuz?’ diyemedi. Van mitingi tam da bizim Cumhur İttifakı’mıza niçin ‘evet’ diyeceğimizin fotoğrafıdır. Van mitingi tam da Çanakkale'nin niçin Tayyip Erdoğan'a ‘evet’ diyeceğinin fotoğrafıdır. Üzülerek gördük, takip ettik. Van'da zafer işareti yapanlar Yozgat'ta, Kayseri'de bozkurt işareti yaptı ama bunların bu samimiyetine inanmadık, inanmayacağız. Millet bunların bu samimiyetsizliğini görüyor ama bu meydandan söylemek istiyorum İYİ Partili kardeşlerimize, İslamcı ülkücüyüm diyen ‘altılı masa’nın küçük ortaklarına; yapmayın bu yanlışı. Her kuş kendi cinsiyle uçar. Kartallar kartalla, kargalar kargayla. Yerinizi iyi belirleyin, safınızı iyi belirleyin. Sizin yeriniz Cumhur İttifakı'nın olduğu ülkeyi yönetecek olan bu adrestir, burasıdır."

- "Amerika'da 8 saat kiminle görüştüğünü bilme hakkımız var"

Turan, yeni gündemin kaset dedikoduları olduğunu dile getirdi.

Hiç kimsenin özel hayatıyla işlerinin olmadığını vurgulayan Turan, "Ben bir hukukçu olarak diyorum ki yasal olmayan hiçbir delil bizim için muteber değildir. Gizli olan, aleni olmayan hiçbir konu bizim için kıymetli değildir. Kaseti var mı yok mu, bizim işimiz değil. Onlar kasetle geldi, kasetle gidebilir. Bizim derdimiz o değil. Ancak bir hakikat var ki Kılıçdaroğlu, ‘17 Aralık'ta Erdoğan'a da sahte kasetlerle iş yaptılar’ dedi. Utandım dinlerken. Be utanmaz adam 17 Aralık'ta kurum toplantısında her gün saatlerce Erdoğan'ın FETÖ kaynaklı uydurma kasetlerini izletmedin mi? Etme bulma dünyası. Bugün başına geleceklerden korkuyorsun. Yine biz sahip çıkarız sana, biz yanlışa izin vermeyiz, biz yasal olmayana imkan vermeyiz." diye konuştu.

Turan, şunları kaydetti:

"Sen FETÖ'ye çalışan bir adamsın. Sen PKK'ya çalışan bir adamsın. Van'da ‘hayır’ diyebildin mi? FETÖ'nün iddialarına ‘hayır’ diyebildin mi? O yüzden bizim buna ihtiyacımız yok ama CHP'nin milliyetçi, ulusalcı, Atatürkçü seçmenlerinin bu arınmaya ihtiyacı var. FETÖ'ye göz kırpan, PKK'ya göz kırpan, SİHA'dan, İHA'dan rahatsız olan, her türlü söylemimizi Avrupa'ya şikayet eden anlayışa ‘dur’ demesi lazım. Bizim kaset merakımız yok ama bizim şu merakımız var. Amerika'da koca bir partinin genel başkanı 8 saat nereye gitti, bilme hakkımız var? Bizim kaset merakımız yok ama bizim Amerika'da 8 saat kiminle görüştüğünü bilme hakkımız var. O yüzden derdimiz, ahlaki olmayan yollarla elde edilen, derdimiz siyasi, hukuki olmayan yollarla elde edilen bir kaset falan değil ama bu milletin soruları var. Neden FETÖ'ye 'hayır' diyemiyorsun? Neden HDP'nin her yanlışına ‘evet’ diyorsun? Neden HDP, ‘Apo'nun heykeli' diyor, 'Öcalan'a özgürlük' diyor? Ağzını açıp ‘Sen nasıl partisin’ diyemiyorsun. Kaset olsa ne olur olmasa ne olur? Zaten batmışız batacağımız kadar."

- "Türkiye kararını verdi"

Bülent Turan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde seçmenin çok önemli bir karara imza atacağını belirtti.

Seçmenin ya istikrara ya koalisyon krizlerine "evet" diyeceğini kaydeden Turan, "Ya liderliğin güçlü olmasına ya kavgalı masalara ‘evet’ diyeceğiz. Ya 'yatırıma devam' ya da 'HDP gölgesiyle yeni bir Türkiye' diyeceğiz. CHP'nin miting ortamında gördüğüm, seçmenin kararını verdiğidir. Çanakkale'nin kararını verdiğini düşünüyorum. Türkiye kararını verdi. Edirne'ye gittim, Eskişehir'e gittim, Ankara'ya gittim. Her tarafta 'Seçim bitsin de yola devam edelim' diyorlar. 'Seçim bitsin de Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye’yi gezdiği gibi dünyayı gezmeye devam etsin' diyorlar. 'Seçim bitsin de bu istikrar, bu yürüyüş büyüyerek devam etisin' diyorlar. 'Seçim bitsin de İHA’sı, SİHA’sı, Altay tankı, İMECE'si görevine gururla devam etsin' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Seçim bürosunun açılışının yapılmasıyla sona eren programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ile partililer katıldı.

Turan daha sonra Kordon Boyu'nda seçim çalışmalarını sürdüren partisinin Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Gençlerle görüşen Turan, ardından yan bölümdeki CHP'nin seçim standında görev yapan partilileri de ziyaret ederek seçim sürecinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çan'da Hıdırellez hayrı düzenlendi
YEREL HABERLER Çan'da Hıdırellez hayrı düzenlendi
Lapseki'de otizmli öğrencinin resimleri okulunda sergileniyor
YEREL HABERLER Lapseki'de otizmli öğrencinin resimleri okulunda ...
1915 Çanakkale Köprüsü'ne, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu'ndan birincilik ödülü
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, BM Avrupa Ekonomik ...
1915 Çanakkale Köprüsü'ne BM Avrupa Ekonomik Komisyonundan birincilik ödülü
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü'ne BM Avrupa Ekonomik ...
Gelibolu sahilinde geleneksel Hıdırellez kutlaması yapıldı
YEREL HABERLER Gelibolu sahilinde geleneksel Hıdırellez kutlaması ...
Çanakkale'de tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de tarihi eser operasyonu
Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de vatandaşlara 10 bin 500 fide dağıtıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de vatandaşlara 10 bin 500 fide dağıtıldı
Biga'da ceviz ve badem festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Biga'da ceviz ve badem festivali düzenlendi
Domates tarlaları arasındaki tarihi köprü, `turizme kazandırılsın´ önerisi
YEREL HABERLER Domates tarlaları arasındaki tarihi köprü, `turizme ...
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, demir bölgesine götürüldü
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, demir bölgesine ...
Kahvehanedeki seçim çalışmasında 4 kişinin darbedilmesi olayında 6 tutuklama
YEREL HABERLER Kahvehanedeki seçim çalışmasında 4 kişinin ...
Çanakkale'de 94 bin 400 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de 94 bin 400 makaron ele geçirildi
Çanakkale'de dolu ve sağanak
YEREL HABERLER Çanakkale'de dolu ve sağanak
Yenice'de fırtına ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Yenice'de fırtına ve dolu etkili oldu
Lapseki'de tarla günü etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Lapseki'de tarla günü etkinliği düzenlendi
Tünelde otomobilin çekiciye çarptığı ölümlü kaza kamerada
YEREL HABERLER Tünelde otomobilin çekiciye çarptığı ölümlü kaza ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
ÇANAKKALE ECEABAT'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
YEREL HABERLER ÇANAKKALE ECEABAT'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA ...
Çanakkale Valiliği, Ege Denizi'ndeki depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi
YEREL HABERLER Çanakkale Valiliği, Ege Denizi'ndeki depremde kentte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.