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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada'da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada'da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İttifak dağılmasın masa bozulmasın diye siyaset yaparsan, sen bakansın, sen başbakansın, sen cumhurbaşkanı yardımcısısın diyerek siyaset olmaz. Kaldı ki daha iktidar olamadan masadan kalkan, kavga eden, geri gelen niye kalktığını bilmediğimiz, niye geldiğini bilmediğimiz insanların bu ülkenin geleceğine hiçbir faydası olmaz." dedi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlere az bir zaman kaldığını ifade eden Bülent Turan, çok önemli ve farklı bir seçim sürecinde bulunulduğunu belirtti.

Adayları eleştiren Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Apartman yönetimi olduğunda alacağı oy kadar oy alamayacak adamlar cumhurbaşkanı adaylığına talip oldular. Düşünün ittifakı karşımızda, altını çiziyorum apartman yönetimi kadar, site yönetimi kadar oy alamayacak adam cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bu Türkiye için büyük bir kriz demek. Türkiye'nin geleceği için büyük bir sorun demek. Dünyanın hiçbir yerinde yedi yardımcılı başkanlık ve sistemi yok. En büyük nüfuslardan birisi Amerika. Ekonomisi büyük, nüfusu büyük. Bir başkan bir de yardımcı var. Dünyanın hiçbir yerinde bir başkan ve yedi yardımcı yok. İttifak dağılmasın masa bozulmasın diye siyaset yaparsan, sen bakansın, sen başbakansın, sen cumhurbaşkanı yardımcısısın diyerek siyaset olmaz. Kaldı ki daha iktidar olamadan masadan kalkan, kavga eden, geri gelen niye kalktığını bilmediğimiz, niye geldiğini bilmediğimiz insanların bu ülkenin geleceğine hiçbir faydası olmaz."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir parlamenter sistemden bahsetmediğini hatırlatan Turan, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu bunu gördüğü için olsa gerek epeyden beri parlamenter sisteme geri döneceğiz vaadini dile getirmiyor. Bence o da alıştı. O da bir krizin olmadığı başkanlığın, yönetimin önde olduğu bu sistemi o da tercih etmeye başladı. Bir sene önce kurulma amaçları parlamenter sisteme geri dönmek olan adamlar, iki aydan beri neredeyse hiçbir şekilde parlamenter sisteme dönelim demediler demiyorlar. Bence onların da bu niyeti geride kaldı. Tabii üzüldüğümüz gerçekler oluyor. FETÖ'nün adımları var. Buna ses çıkarmayan bir ittifak var. PKK'nın, PYD'nin ve maalesef HDP'nin çok önemli özgürlük iddiası gibi mahkumlara, teröristlere özel iddiaları gibi, bölünme gibi vaatlerine rağmen ses çıkaramayan onlara dur diyemeyen ittifak ortakları var. Bunun büyük sorun oluşturduğunu görüyorum."

Bülent Turan, İYİ Parti'nin bu seçimlerde çok büyük oy kaybedeceğini belirtti.

Seçmenin bu süreci iyi takip ettiğini vurgulayan Turan, "Ama daha ötesi en büyük kazığı da Kemal Kılıçdaroğlu yiyecek göreceksiniz. İYİ Parti'nin zerre kadar milliyetçi seçmeni; HDP'nin ortağı, kol, omuz arkadaşı CHP'ye altı oka asla oy vermeyecek. Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin aklı selim, muhafazakar seçmeni asla gidip altı okun altına mühür basmayacak, göreceksiniz." dedi.

Seçime az bir süre kaldığını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Tayyip Erdoğan tarihinin en büyük oyuyla beraber inşallah devam edeceğiz. Dün CHP'nin ısrarla farklı kaynaklardan katılımcı sonuçlarını sayıları aldırdım. Dünkü İstanbul CHP mitinginde 165 bin katılımcı var. Güzel mi sayı? Ancak beş sene önce Muharrem İnce adayken aynı mitingde 280 bin kişi vardı. Yani büyük bir oranda kayıp olduğunu geliyorum diyenlerin gitmeye başladığını göreceksiniz. Esas mitingin de bu akşam saat 17.00'den sonra en az 1 milyon insanla nasıl yapılacağını tüm dünyaya AK Parti gösterecek inşallah."

Turan, Gökçeada'da Türk ve Rum vatandaşların barış içinde yaşadığını vurgulayarak, burada Rum öğrencilerin gittiği okullar bulunduğunu hatırlattı.

Açılışında 2 öğrenci bulunduğunu ancak okulda şu an 50 öğrencinin öğrenim gördüğünü hatırlatan Bülent Turan, aynı hassasiyeti Batı Trakya'da bulunan Müslüman Türkler için de Yunan makamlarından beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Turan ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşlarla sohbet etti.

Bülent Turan, seçim çalışmaları kapsamında Gökçeada'da bulunan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ı da seçim standında ziyaret etti.

Törene, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Gökçeada İlçe Başkanı Fatih Taylan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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