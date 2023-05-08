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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Çanakkale'de ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi

AA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Çanakkale'de ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi

ÇANAKKALE (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale'nin Çan, Yenice ve Biga ilçelerini ziyaret edip burada Millet İttifakı'nın milletvekili adaylarıyla bir araya geldi, seçim bürosu açılışlarına katıldı.

Davutoğlu, ziyaretleri kapsamında Çan ilçesindeki Termal Park'ta milletvekili adayları ile muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlarla görüştü.

Burada konuşan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin önemli bir seçime girdiğini söyledi.

14 Mayıs’ta siyasetin Hıdırellez’ine yürüdüklerini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"14 Mayıs’a giderken sadece partiler yarışmıyor, ittifaklar yarışmıyor. Cumhurbaşkanı adayları yarışmıyor. İki zihniyet yarışıyor. Millet İttifakı olarak 6 farklı partinin genel başkanları olarak 1,5 yıldır toplanıyoruz. Çok önemli dokümanlar ortaya koyduk. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken işaret fişeği niteliğinde metinlere imza attık. Biz birleştirmeye çalışıyoruz. Kardeşliği pekiştirmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin üstündeki istiklal güneşini daim kılmaya çalışıyoruz. Onlar da bilinçli bir şekilde düşmanlaştırmaya, ayrıştırmaya, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışıyorlar. Bilinçli bir propaganda stratejisiyle karşı karşıyayız. Farkında olalım."

Bu seçim sonrası yasakların gideceğini özgürlüklerin geleceğini kaydeden Ahmet Davutoğlu, "15 Mayıs sabahı siyasetin Hıdırellez'i gibi özgür bir bahar havasını hep beraber teneffüs edeceğiz. Hani 'yine baharlar gelecek' diyor ya 13. Cumhurbaşkanımız diyeyim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, evet yine baharlar gelecek. Ve hep birlikte getireceğiz bunu. Omuz omuza getireceğiz." dedi.

Davutoğlu, "Yine ne bitecek bakın, kutuplaşma bitecek, kucaklaşma gelecek. Buradan Çanakkale’den dedeleri, yakınları vefat etmiş her bir milletimizin ferdine seslenerek hitap ediyorum, 14 Mayıs gecesi kimse kaybetmeyecek. AK Parti’ye MHP’ye oy verenler de kaybetmeyecek. Ama 14 Mayıs gecesi bu milletin, bu fakir milletin omuzunda saltanat sürenler, lüks ve şatafat içinde yaşayanlar, yolsuzluk yapanlar, onlar kaybedecek." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu daha sonra partisinin Çan ilçesindeki seçim bürosunun açılışını yaptı.

Ardından ilçe pazarını dolaşan Ahmet Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu ile birlikte alışveriş yapıp vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yenice ilçesinde düzenlenen etkinliğin ardından Biga'ya geçen Davutoğlu burada da Gelecek Partisi İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Ahmet Davutoğlu'nun ziyaretlerine CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer ile milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.

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