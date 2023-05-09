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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Savaşları ziyaretçilere siper canlandırmasıyla anlatılacak

AA

Çanakkale Savaşları ziyaretçilere siper canlandırmasıyla anlatılacak

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, dünyanın en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda hazırlanan siper canlandırma projesinde sona gelindi.

Yarımadada bulunan Eceabat ilçesi Alçıtepe köyündeki 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi'nin arka kısmında oluşturulan alanda uygulanan projede, Çanakkale Kara Savaşları'na katılan askerlerin günlükleri ve dönem fotoğrafları da seçilerek, siperlerde yaşanan bir gün anlatılıyor. Muharebeler sırasında yaşananlardan kesitler, seslendirmeyle destekleniyor.

Toplam 330 metre uzunluğunda ve 12 bölümden oluşan siper hattındaki canlandırmada, karargah, makineli tüfek, lağım tünel girişi, taarruza kalkan, karavanda çorba içen ve dinlenen askerler ile yıkılan siperdeki şehitler de yer alıyor.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale tarihi alan bölgesinin açık hava müzesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Buraya gelen ziyaretçilere Çanakkale ruhunu daha iyi hissettirmek amacıyla hazırlanan siper canlandırma projesinde sona gelindiğini belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Özellikle Çanakkale Kara Muharebeleri aslında bir siper mücadelesidir. Mehmetçik işte bu içinde bulunduğumuz siperlerde Çanakkale'yi geçilmez yaptı ve dünyaya meydan okudu. Tabii Mehmetçik bu büyük kahramanlığı, bu büyük fedakarlığı ortaya koyarken siperde günlerini, aylarını geçirdi. Bu siperlerde şehit ve gazi oldu. Ve bu siperlerde yemek yedi, uyudu, dinlendi. Bu siperlerde zaman geçirdi, türkü yaktı, dua etti. Buradaki arkadaşlarıyla Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Bu siperlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk askerlerine 'Size ölmeyi emrediyorum.' dedi ve taarruz emrini verdi. Özellikle Bomba Sırtı vakasında siperdeki Mehmetçiğin nasıl metanetli, cesaretli olduğunu hepimiz çok yakından biliyoruz. Burada bütün Mehmetçik, biraz sonra, 3 dakikaya kadar öleceğini, şehit olacağını bilmesine rağmen herhangi bir yılgınlık, çekinme hissi ortaya koymadan, bilenler Kur'an-ı Kerim'i okuyor, bilmeyenler de dua ediyor. Birazdan yapılacak taarruzda Çanakkale'yi geçilmez yapacaklarını çok iyi biliyorlardı. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu vatanın nasıl kazanıldığını, Cumhuriyet'imize nasıl kavuştuğumuzu gelecek nesillere daha iyi aktarmak için çalışmalar içerisindeyiz."

Çanakkale ruhunun doğduğu topraklarda Mehmetçiğin hangi şartlarda Çanakkale'yi geçilmez yaptığını bu siperlerle anlatma fırsatı bulacaklarını anlatan Kaşdemir, "Türk milletinin, Mehmetçiğin destan yazdığı, 'Bu topraklar benim.' diye dünyaya meydan okuduğu, vatanı canından aziz bildiği ve Allah Allah nidalarıyla düşmana hücum ettiği siperlerdeyiz. O tarihi mekanlardayız. Milletimizin bütün evlatlarını, büyük Türk milletinin evlatlarını, Çanakkale'ye siperlere Çanakkale ruhunu hissetmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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