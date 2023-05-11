Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,00
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|75,00
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|90,00
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|5,95
|MTS
|Saman
|Kg
|1,35
|MTS
|Patates
|Kg
|3,74
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|4,56
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,61
|MTS
|Beyaz peynir
|Kg
|45,00
|İHR
|Tulum peyniri
|Kg
|171,50
|İHR
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
İHR: İhracat