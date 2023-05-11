Çanakkale Ticaret Borsası

İYİ Partili Uykur, milletvekili adaylığından ve partisinden istifa etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Ayçiçeği (yağlık) Kg 12,00 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 75,00 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 90,00 HTS Buğday (yemlik) Kg 5,95 MTS Saman Kg 1,35 MTS Patates Kg 3,74 MTS Kuru soğan Kg 4,56 MTS İnek sütü Litre 10,61 MTS Beyaz peynir Kg 45,00 İHR Tulum peyniri Kg 171,50 İHR

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

İHR: İhracat

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.