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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirdi:

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Biz biliyoruz. 'CHP kültürü arkadaş satmak' demek. 'CHP kültürü arkadaşları yarı yolda bırakmak' demek, 'kulis' demek, 'iftira' demek, 'hakaret' demek, kendi gibi yaşamıyorsa, 'kendi gibi düşünmüyorsa, kendi gibi anlayışta değilse onu yok etmek' demek." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirdi:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Biz biliyoruz. 'CHP kültürü arkadaş satmak' demek. 'CHP kültürü arkadaşları yarı yolda bırakmak' demek, 'kulis' demek, 'iftira' demek, 'hakaret' demek, kendi gibi yaşamıyorsa, 'kendi gibi düşünmüyorsa, kendi gibi anlayışta değilse onu yok etmek' demek." dedi.

Çanakkale'nin Yenice, Çan ve Bayramiç ilçelerini ziyaret eden Turan, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bülent Turan, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirdi.

İnce'nin, aday olduğundan beri başına gelmeyenin kalmadığını ifade eden Turan, şöyle devam etti:

"Adamın başına her şey geldi CHP tarafından. Hakaret, tehdit, baskı; çekil, çekil, çekil.. Demokratik yarış içinde herkesin hakkı olan bir imkanı kullandırmamak için ne varsa yaptılar. Zaten 'çekil' demekten, çekildeki ısrardan yemediği hakaret kalmamıştı. Şimdi de gördüğünüz gibi adaylıktan çekildi, 2 gün kala. Biz biliyoruz. 'CHP kültürü arkadaş satmak' demek. 'CHP kültürü arkadaşları yarı yolda bırakmak' demek, 'kulis' demek, 'iftira' demek, 'hakaret' demek, kendi gibi yaşamıyorsa, 'kendi gibi düşünmüyorsa, kendi gibi anlayışta değilse onu yok etmek' demek."

CHP'nin helalleşme iddialarının 50 artı 1'den dolayı olduğunu dile getiren Turan, "Eğer sistem değişmeyip '50 artı 1' diye bir sınav olmasaydı asla kimseyle helalleşmeyeceklerdi. Şimdi yarın da Muharrem İnce'yle mi helalleşecekler? Adama bu kadar saldırırlarken ses çıkarmadılar, destek olmadılar, 'bu FETÖ kumpasında sahtedir' demediler. O yüzden göreceksiniz, belki yarın yine bu yanlışlarından dolayı özür dilemek zorunda kalacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'de halen FETÖ uzantıları olduğunu gördük"

Turan, CHP'nin gelenekselleştirdiği tek şeyin kaset siyaseti olduğunu vurgulayarak, "Hala Kemal Kılıçdaroğlu İnce'yi ittifaka davet ediyor. Yani 'FETÖ kumpası' demiyor. 'Haksızlık yaptılar' demiyor. 'Bir siyasetçinin çekilmesinin yolu bu değildir' demiyor, gel ittifakımıza diyor. Gözleri kör olmuş, siyasi ahlaktan uzak bir anlayışla bunu söyleyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de halen FETÖ'nün uzantılarının olduğunu gördüklerini aktaran Turan, "Bunlara ses çıkarmayan partiler olduğunu gördük. Daha muhalefetteyken bunu yapanın yarın iktidarda neler yapabileceğini size sormak istiyorum. Erdoğan'ın başına şimdiye kadar gelmeyen kalmadı. MİT krizi, 17 Aralık krizi, darbe girişimi, 15 Temmuz'lar. Daha neler neler yapıldı. Erdoğan'ın 20 yıldan beri direndiğine Muharrem İnce maalesef 45 gün direnemedi." diye konuştu.

Turan'a ziyaretlerinde Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, AK Parti Çanakkale 4. sıra milletvekili adayı Halil Zahit Mert ile partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

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