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AK Parti'li Turan, Çanakkale'de sanayi esnafıyla Togg'u inceledi:

AA

AK Parti'li Turan, Çanakkale'de sanayi esnafıyla Togg'u inceledi:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullandı.

Turan, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti. Gemlik rengi Togg'u kullanan Turan, sanayi esnafıyla aracı inceledi.

Bülent Turan, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala saha çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla ilçe ilçe, köy köy dolaştıklarını belirten Turan, "Çanakkale merkezimizde çok kıymetli bir yere sahip olan sanayi sitemizi ve esnafını ziyaret ediyoruz. Kıymetli başkanımız ve yönetim kurulu ile bir araya geliyoruz. Esnaf arkadaşlarımız da Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u inceleme fırsatı buluyor." dedi.

Turan, Türkiye'nin son dönemde savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda önemli ve büyük adımlar attığını vurguladı.

Dünyada, petrol ve doğal gaz keşifleriyle, yerli otomobil Togg üretimiyle Türkiye'nin konuşulduğunu dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Her ilçemize götürmeyi istiyoruz Togg'umuzu. Onu halkımızla buluşturmayı bir gurur vesilesi olarak düşünüyoruz ve görüyoruz. Tabii burada çok sayıda esnafımız var. Otomobil tamircimiz var, çeşitli alanlarda onarım yapan esnafımız var. Bakalım onlar beğenecekler mi? Onların da tabiri caizse testine, esnafın sınavına tabi tutacağız Togg'u. Biz gururla geldik. Ülkemizin bağımsızlığında, ülkemizin büyümesinde sembol bir isim hale geldi Togg. Artık tam bağımsız Türkiye yolunda önemli adımlar atarken nasıl ki doğal gazımız Karadeniz'den karaya ulaştı, Gabar'da petrolümüz artık yollarda oldu, nasıl ki milli savunmada yüzde 80'e yakın yerlilik oranımız oldu, Togg da bugün Türkiye'mizin yollarında yerli üretim olarak gururumuz oldu."

Ziyaretlerinde Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Kahraman, Çanakkale Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ve bu kuruluşların yöneticileriyle bir araya gelen Turan'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş ile partililer eşlik etti.

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