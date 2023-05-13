Gelibolulu öğrenciler "Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi"ni gezdi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir grup öğrenci, 2007 yılında açılan ve adı "Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi" olarak değiştirilen müzeyi ziyaret etti.

İlçe merkezindeki Kore Kahramanları Caddesi'nde bulunan müzeye gelen 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, müzeyi gezip yetkililerden bilgi aldı.

Sınıf öğretmenleri Abdullah Doğan'ın da katıldığı ziyarette öğrencilere müze ve eserler hakkında bilgi verildi.

Ziyarette öğrencilere Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar eşlik etti.

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