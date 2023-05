AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Lapseki'de mitingde konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi sürecine ilişkin, "Dün bir açıklama yaptı Kılıçdaroğlu; 'Rusya yaptı bunu' dedi, 'Rusya yaptı' dedi. Bu diplomatik krizdir, skandaldır, nezaketsizliktir. Sen Beyaz Saray'ın sözcüsü müsün? Sen FETÖ'nün günahını kapatan adam mısın? 'FETÖ' dememek için FETÖ'ye ev sahibi Amerika'ya göz kırpmak için 'Rusya' dedi." ifadesini kullandı.



Turan, Çanakkale'de partisinin Lapseki İlçe Başkanlığınca Tarihi Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne sayılı saatler kaldığını söyledi.

Vatandaşların sandık başında en doğru kararı vereceğine inandıklarını belirten Turan, yeni dönemde de Türkiye'de önemli projelere imza atacaklarını, ülkenin yeni bir yüzyıla başlayacağını dile getirdi.

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından yaşananlara değinen Turan, şöyle konuştu:

"Kendi arkadaşını satandan hiç kimseye fayda olmaz. Muharrem İnce'yi CHP satmanın ötesinde her türlü şantajla, tehditle ne hale getirdi? Dün bir açıklama yaptı Kılıçdaroğlu; 'Rusya yaptı bunu' dedi, 'Rusya yaptı' dedi. Bu diplomatik krizdir, skandaldır, nezaketsizliktir. Sen Beyaz Saray'ın sözcüsü müsün? Sen FETÖ'nün günahını kapatan adam mısın? 'FETÖ' dememek için FETÖ'ye ev sahibi Amerika'ya göz kırpmak için 'Rusya' dedi. Bugün özür dilemiş. Böyle saçmalık olur mu Allah aşkına? Böyle bir görüntü verilir mi Allah aşkına? Biz Rusya ile savaşa mı girelim? Ne oldu Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözleri. Ne oldu Atatürk'ün diplomatik anlayışı? Bu anlayışın hiç bunlara faydası olmaz. Bunların vadettikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem falan değil, bunların vadettikleri güçlendirilmiş kaset sistemi. O yüzden bunlara bu millet izin vermeyecek, imkan vermeyecek inşallah."

Turan, yaptıkları hizmetlerde çok kıymetli adımlar attıklarına dikkati çekerek, İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı'yı, Atak helikopterini, Atmaca'yı, hepsini gururla takip ettiklerini anlattı.

Togg'un da büyük beğeni topladığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Köye gittiğimde amca söylüyor, 'Togg'u bana da getir' diye. Dün Togg, Çanakkale'deydi. Sonra Lapseki meydana geldi. Yüzlerce vatandaşımız gördü, fotoğraf çekildi. Üzüldüğüm bir şey söyleyeyim, bir tek CHP'li arkadaşımızı, İYİ Partili kardeşimizi görmedim. Bunlar bu devletin projeleri. Yarın AK Parti gider başka parti gider. Akıllı adam bunlara sahip çıkar. 'Ben daha iyisini yapacağım, büyüteceğim, yaşatacağım' der ama Togg'a lafa at, doğal gaza laf at, İMECE'ye laf at. Bunların bu ülkeye faydası yok. İsterdim ki CHP'nin, İYİ Partinin ilçe başkanları, AK Parti'nin, MHP'nin olduğu gibi dün gelsin Türk malı, tüm hakları Türkiye'de olan bu otomobili ziyaret etsin. İyi mi kötü mü, eksik mi görsün isterdim. Türkiye artık savunma sanayinde, enerjide dışa bağımlılığını bitirerek 'Tam bağımsız Türkiye'yim' diyor. Bu kıymetli. Enerjisini çıkaran, aracını üreten, doğal gazını, petrolünü kendi elde eden bir ülke masaya başka oturur. Bağımlı olmak başkadır, kendinin olması başkadır. Biz tam bağımsız Türkiye'nin hayali kuruyoruz, o yüzden çalışıyoruz."

Mitingde, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin ve AK Parti Çanakkale milletvekili adayı Ayhan Gider de katılımcılara hitap etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.