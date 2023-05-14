AK Parti Grup Başkanvekili Turan, oyunu Çanakkale'de kullandı:

Seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı kapalı mı?

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kullandı.

Bülent Turan, babası Sadettin, annesi Sebahat, eşi Kevser ve oğlu Ali Asaf Turan ile Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'na geldi.

Oyunu eşiyle 1014 numaralı sandıkta kullanan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve demokrasisi için tarihi bir günün yaşandığını söyledi.

Kampanya dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Turan, "Sakin, yoğun, güzel, emniyet içerisinde bir kampanyayı geride bıraktık. Aday olmadığımız halde İl Başkanı'mız başta tüm teşkilatımızla beraber 12 ilçemizi gezerek, adaymış gibi çalışmaya gayret ettik, milletimizle buluştuk." dedi.

Turan, çok badireler atlatan, pek çok engeli aşan Türkiye demokrasisinin artık kendi tecrübesiyle oturmuş sistemiyle örnek bir hale geldiğini anlattı.

Türkiye'nin açık, şeffaf, her partinin temsilcisinin bulunduğu, uluslararası kuruluşlarının incelemesine tabi bir sistemi dünyaya örnek olarak sunduğunu kaydeden Turan, şöyle devam etti:

"Sandıklarımızı gezdik. Her sandıkta her partinin temsilcisi var, memurlarımız, başkanlarımız var. Şeffaf, öngörülebilir, herkesin anladığı, görebildiği bir usulle oylar kullanıldı. Bu şeffaf, tüm dünyanın izleyebildiği örnek demokratik sistemin milletimizin ortak irfanında karşılık bulacağı kanaatindeyim. Hangi partiye verirlerse versinler tüm hemşehrilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum. Ancak sandık emanettir. Her seçmenimizin, her hemşehrimizin bu hakkını kullanmalarını öneriyorum. Oy kullanmayanın şikayet hakkı olmaz diye öngörüyorum. Göreceksiniz, Türkiye kazanacak. Öyle bir kazanılacak ki hiç kimse kaybetmeyecek. Yarından itibaren başta deprem bölgemiz, Türkiye'mizin inşasına, büyütülmesine emek vermeye başlayacağız. Halkımız ne derse baş göz üstüne, yarından itibaren 85 milyonun kardeşliğini inşa etmek için tekrar bir mesaiye başlayacağız."

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