AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan 14 Mayıs seçimleri değerlendirmesi

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Makas, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin, Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden birinin yaşandığını belirtti.

Seçimlerin tüm ülkede olduğu gibi Çanakkale’de de yoğun katılımla yapıldığını vurgulayan Makas, şunları kaydetti:

"Partimizin kuruluşundan bu yana geçen 21 yılda görüyoruz ki AK Parti Türkiye’nin en büyük partisi. Cumhur İttifakı’mız 322 milletvekili ile Meclis'te çoğunluğu sağlayarak iktidar oldu. Seçim sonuçlarından da görüldüğü üzere en yüksek oyu alan yine Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu süreçte büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için asla durmadan büyük bir özveriyle çalışan milletvekili adaylarımıza, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımıza, ilçe teşkilatlarımıza, mahalle teşkilatlarımıza partimizin her bir kademesindeki yol arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Geçmiş dönemde birlikte çalışarak memleketimiz için sayısız projelere imza attığımız Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’a, milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyor, seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve kadim kentimiz Çanakkale için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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