Çanakkale'de 8 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de engelli gençler, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin etti.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na aileleriyle gelen 8 genç, saç tıraşı ve üniformalarını giymelerinin ardından eğitim alanına çıktı.

Gençlere, bölük komutanı ve astsubayı tarafından yanaşık düzen eğitimi verildi, asker selamı öğretildi.

Ayrıca gençlere refakatçi askerler ve komutanların yardımıyla Milli Piyade Tüfeği tanıtıldı.

- TCG Anadolu'yu selamladılar

Aileleriyle yemeğe katılan gençler, Deniz Müzesi Komutanlığı'nda ant içti.

Yemin töreni sırasında boğaz geçişini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim "TCG Anadolu" selamlandı.

Bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşayan gençlerden Berkay Yılmaz, gazetecilere, askerlik yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çavuş rütbesi verildiğini belirten Yılmaz, kendisine yardımcı olan komutanlara ve askerlere teşekkür etti.

Süleyman Kaan Çeviker de askerlik yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çeviker'in şiir okuduğu programın sonunda engelli gençlere terhis belgeleri verildi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve gaziler katıldı.

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