Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu

AA

Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tespit edilen bir top mermisi görevliler tarafından imha edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı yakınında Arıburnu yürüyüş güzergahındaki Topçu Yolu mevkisinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince top mermisi bulundu.

Durumun Tarihi Alan Başkanlığına bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

108 yıl önceki savaşlardan kaldığı belirlenen merminin imha edilmesine karar verilmesinin ardından çukur hazırlanıp içine mühimmat yerleştirildi.

Jandarma ekiplerince top mermisinin imhası gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de engellilerin 1 günlük askerlik heyecanı; TCG Anadolu'yu selamladılar
YEREL HABERLER Çanakkale'de engellilerin 1 günlük askerlik heyecanı; ...
TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale'de 8 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 8 engelli genç üniforma giyip bir ...
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan 14 Mayıs seçimleri değerlendirmesi
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan 14 Mayıs ...
Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de AK Parti 1 milletvekilini İYİ Parti'ye kaptırdı
YEREL HABERLER Çanakkale'de AK Parti 1 milletvekilini İYİ Parti'ye ...
Çanakkale'de 56 seçmen oy kullanacakları okullara ulaştırıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 56 seçmen oy kullanacakları okullara ...
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, annesinin elini öperek Anneler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan, annesinin elini ...
Ata Demirer, Bozcaada'da oy kullandı
YEREL HABERLER Ata Demirer, Bozcaada'da oy kullandı
Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler sandık başına gitti
YEREL HABERLER Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da ...
AK Parti'li Turan oyunu Çanakkale'de kullandı
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan oyunu Çanakkale'de kullandı
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, oyunu Çanakkale'de kullandı:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan, oyunu Çanakkale'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.