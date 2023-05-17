Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 108 yıl sonra bulunan 28. Alay Şehitliği ihya edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 108 yıl sonra bulunan 28. Alay Şehitliği ihya edilecek

AA

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 108 yıl sonra bulunan 28. Alay Şehitliği ihya edilecek

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Conkbayırı mevkisinde 108 yıl sonra yeri belirlenen ve 28. Alay'a ait şehitliğin ihya edileceğini bildirdi.

Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 yılında Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü sınırları içinde kalan bölgedeki şehitliklerin tespiti amacıyla çalışma başlattıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda, Conkbayırı mevkisinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden akademisyenlerle 28. Alay'a ait şehitliğin yerinin belirlendiğini belirten Kaşdemir, diri örtü temizliğine başlanan alanın, jeo radar sistemiyle taranacağını dile getirdi.

Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale Kara Muharebeleri'nin en yoğun, en sıcak çarpışmaların yaşandığı, Mehmetçiğin Çanakkale'yi geçilmez yaptığı topraklardayız. Çanakkale Tarihi Alanı'nda bir şehitlik daha ortaya çıkarıldı. 28. Alay'ın özellikle 10 Ağustos muharebelerinde, hücum esnasında çok büyük savaşların yaşandığı anda büyük kayıplar verdiği ama düşman eline terk etmediği topraklarda 28. Alay'ın kahraman Mehmetçiklerinin, şehitlerimizin meftun olduğu bir şehitlik ortaya çıkarıldı. Çanakkale Tarihi Alanı zaten her karışı şehitlik olan bir vatan parçasıdır. Çanakkale Tarihi Alanı'nda her adımda bir şehitliğe rastlayabiliriz. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak da uzun zamandan beri bu çalışmaları devam ettiriyoruz."

Bu şehitliğin 28. Alay'a ait olduğunun kesinleştiği bilgisini veren Kaşdemir, çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Şehitliğin ihyası ve ziyarete açılma sürecine değinen Kaşdemir, "O kahraman şehitlerimizin, bu topraklar için toprağa düşen askerlerimizin bir şehitlikte, uğuruna canlarını feda ettikleri ay yıldızlı al bayrağımızın altında ebedi istirahatlerini geçirecekleri bu topraklarda onların isimlerini tarihe mal edeceğiz. Gelen bütün ziyaretçiler Çanakkale'yi geçilmez yapan o büyük kahramanların isimlerini bir kez daha hatırlamış olacaklar." dedi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de direğe çarpan aracın sürücüsü yaralandı, sürücünün eşi ve çocuğu öldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de direğe çarpan aracın sürücüsü yaralandı, ...
Çanakkale Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi
TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu
YEREL HABERLER Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları'ndan ...
Çanakkale'de engellilerin 1 günlük askerlik heyecanı; TCG Anadolu'yu selamladılar
YEREL HABERLER Çanakkale'de engellilerin 1 günlük askerlik heyecanı; ...
TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale'de 8 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 8 engelli genç üniforma giyip bir ...
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan 14 Mayıs seçimleri değerlendirmesi
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan 14 Mayıs ...
Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de AK Parti 1 milletvekilini İYİ Parti'ye kaptırdı
YEREL HABERLER Çanakkale'de AK Parti 1 milletvekilini İYİ Parti'ye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.