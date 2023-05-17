Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi

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ÇANAKKALE (AA) - Kahramanmaraş'ta vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Er Selçuk Sarıkaya'nın cenazesi, Çanakkale'nin Çan ilçesinde toprağa verildi.

Sarıkaya için Çan'ın Söğütalan köyünde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Askerin ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Selçuk Sarıkaya'nın cenazesi, Çan Müftüsü Mustafa Ekin'in Söğütalan İlkokulu bahçesinde kıldırdığı namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kamil Türkdönmez, Çan Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Şahin ile vatandaşlar katıldı.

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