Gurbetçi aile seyir halindeki otomobillerinde çıkan yangından yara almadan kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurbetçi aile seyir halindeki otomobillerinde çıkan yangından yara almadan kurtuldu

AA

Gurbetçi aile seyir halindeki otomobillerinde çıkan yangından yara almadan kurtuldu

ÇANAKKALE (AA) - Edirne'den Çanakkale'ye gelen gurbetçi ailenin bulunduğu araçta çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Vedat Kahraman'ın kullandığı BN 168 PI plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Seyir halindeyken alevleri fark eden sürücü aracını Gelibolu otobanında yol kenarına çekip eşi ve oğluyla araçtan uzaklaştı.

Durumun 112'ye bildirilmesinin ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerini müdahalesiyle söndürülen yangında aile, yara almadan kurtuldu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kahraman ve ailesinin bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptığı, Edirne üzerinden Çanakkale yönüne geldikleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kalp krizinden hayatını kaybeden jandarma er, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kalp krizinden hayatını kaybeden jandarma er, son ...
Otomobil elektrik direğine çarptı; sürücü yaralı, eşi ve oğlu öldü
YEREL HABERLER Otomobil elektrik direğine çarptı; sürücü yaralı, eşi ...
Çanakkale'de 108 yıl sonra bulunan şehitliğin ihya çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 108 yıl sonra bulunan şehitliğin ihya ...
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi ...
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 108 yıl sonra bulunan 28. Alay Şehitliği ihya edilecek
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 108 yıl sonra bulunan ...
Çanakkale'de direğe çarpan aracın sürücüsü yaralandı, sürücünün eşi ve çocuğu öldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de direğe çarpan aracın sürücüsü yaralandı, ...
Çanakkale Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi
TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu
YEREL HABERLER Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları'ndan ...
Çanakkale'de engellilerin 1 günlük askerlik heyecanı; TCG Anadolu'yu selamladılar
YEREL HABERLER Çanakkale'de engellilerin 1 günlük askerlik heyecanı; ...
TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale'de 8 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 8 engelli genç üniforma giyip bir ...
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan 14 Mayıs seçimleri değerlendirmesi
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan 14 Mayıs ...
Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.